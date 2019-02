Desvio de trânsito na Póvoa de Santa Iria por causa de obras

Trânsito vai ficar cortado entre as 08h00 e as 18h00 no sentido sul/norte.

O trânsito na Estrada Nacional 10 (EN10) na Póvoa de Santa Iria vai ser desviado para percursos alternativos a partir de 23 de Fevereiro, informa a Câmara de Vila Franca de Xira em comunicado. Em causa estão as vastas obras de requalificação da EN10, entre a Póvoa de Santa Iria e Alverca, que a visam transformar numa avenida urbana. O trânsito vai ficar cortado entre as 08h00 e as 18h00, no sentido sul/norte e nesses períodos será desviado para a Avenida Ernest Solvay, seguindo pelo interior da Quinta da Piedade (Avenida D. Vicente Afonso Valente, Rua António França Borges e Rua António Aleixo), até à Rotunda dos Caniços. No troço da EN10 entre a Rotunda dos Caniços e a Rua Afonso de Albuquerque (viaduto de acesso à zona ribeirinha), permanecem os dois sentidos de trânsito, assim como todo o sentido norte/sul que não terá, neste âmbito, qualquer alteração. Os transportes colectivos de passageiros e os veículos de emergência também não serão afectados, mantendo-se nestes casos, a plena circulação pela EN10.

A câmara, recorde-se, ao abrigo do seu Plano de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável está a realizar uma intervenção profunda de requalificação da EN10, tendo como objectivo a criação de uma rede ciclável e pedonal que, na sua totalidade, irá estender-se desde a Póvoa de Santa Iria (junto ao viaduto de acesso ao Parque Logístico Marinhas D. Ana) até Alverca do Ribatejo (junto à rotunda da Silveira). Com um investimento aproximado de 6,6 milhões de euros, co-financiados através de fundos comunitários, está actualmente em curso a 1.ª fase desta intervenção, abrangendo 5,2 quilómetros, a qual incide no extremo sul da Póvoa de Santa Iria até à entrada de Alverca do Ribatejo (junto à rotunda do AKI). “A requalificação irá dotar este troço da EN10 com uma rede de infraestruturas que potenciam uma mobilidade urbana mais sustentável e amiga do ambiente. A autarquia apela à colaboração e compreensão da população face a eventuais perturbações e incómodos, com o compromisso de que o período das intervenções será o mais breve possível”, refere a câmara em comunicado.