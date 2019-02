Evento internacional de turismo religioso em Fátima é uma referência mundial

A sétima edição do Workshop Internacional de Turismo Religioso tornou-se um dos principais eventos a nível mundial onde se fazem o maior número de negócios do sector. A garantia foi dada pelo presidente da ACISO (Associação Empresarial de Ourém – Fátima), Domingos das Neves, durante a apresentação da iniciativa, que decorreu na quarta-feira, 20 de Fevereiro, na Escola de Hotelaria de Fátima. A edição deste ano, que vai decorrer entre os dias 7 e 9 de Março, vai ter o maior número de expositores – que já esgotou a lotação – o maior número de operadores turísticos e o maior número de reuniões.

“Em 2017 realizaram-se quatro mil reuniões e em 2018 houve 4600 reuniões. Acredito que este ano vamos superar esses números porque o interesse por este palco mundial do turismo religioso, que é Fátima, é um verdadeiro fenómeno de êxito a nível mundial”, referiu Domingos das Neves.

Para o presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado, este evento é o momento de afirmação do região Centro de Portugal, sendo que o turismo religioso é hoje um dos cinco vectores estruturantes no processo de internacionalização. “O turismo religioso conquistou, por direito próprio, uma importância muito relevante naquilo que representa hoje na atractividade à região Centro. Este workshop começou em Fátima, estendeu-se a Ourém e agora alarga-se à Guarda, numa aposta maior no turismo judaico, o que significa que estamos a trabalhar numa rede maior que só pode trazer ganhos para Portugal”, afirmou. Pedro Machado defende que Fátima tem um papel estruturante na ligação com outros produtos turísticos, nomeadamente cidades património mundial como Tomar, Alcobaça. Coimbra e Batalha.

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, elogiou o trabalho da ACISO uma vez que este workshop tem ganho muita visibilidade a nível nacional e internacional. A governante considera que o turismo religioso tem sido fundamental pois tem conseguido passar a mensagem que Portugal é um país aberto, que “recebe todos, independentemente das religiões”. E acrescentou: “O turismo deixou de ser uma actividade sazonal, e a pender para o litoral, para ser uma actividade que mobiliza todo o país, cada vez mais sustentável e põe Portugal no mapa”, reforçou.