Presidente de Vila Franca de Xira defende nacionalização dos Correios

O presidente do município de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita (PS), está preocupado com a possibilidade dos CTT - Correios de Portugal virem a encerrar a estação existente na vila de Alhandra e defende que a empresa passe novamente para as mãos do Estado. Em reunião pública do executivo, o autarca defendeu a reversão do processo de concessão a privados, realizado em 2013 e teceu considerações sobre a qualidade do serviço de distribuição postal.

“A situação envolvendo a estação dos CTT de Alhandra é uma matéria que nos preocupa e que estamos a acompanhar. Esta matéria, para nos tranquilizar, é reverter o que aconteceu. Quando os CTT eram públicos trabalhavam bem e davam lucro. Hoje em dia não. Quando a concessão terminar o Governo tem de ponderar voltar ao sistema anterior”, defendeu.

Para este ano está previsto o fecho de 48 balcões mas nenhum diz respeito, por enquanto, ao concelho de Vila Franca de Xira. Em 2018 chegou a ser falada a possibilidade do balcão de Alhandra fechar portas mas a empresa desmentiu essa intenção. Mais cedo acabaria por fechar o balcão da Caixa Geral de Depósitos, situação que gerou queixas da comunidade.

Em Dezembro último os eleitos da Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz aprovaram por unanimidade uma moção apresentada pelo Bloco de Esquerda visando a defesa do serviço público de correios e condenando a qualidade do serviço prestado.

“O resultado da má gestão dos CTT foi-se tornando cada vez mais evidente. A entrega diária de correio acabou e nas zonas rurais o correio é entregue apenas uma ou duas vezes por semana, aumentando o isolamento das populações mais vulneráveis e agravando o problema do abandono do território”, lê-se na moção.