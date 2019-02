Alunos de Samora Correia transformam caravana num estúdio de rádio

Os 772 alunos da Escola Básica João Fernandes Pratas, em Samora Correia, têm mais um motivo para irem para a escola. “Agora vamos poder ser locutores de rádio, no nosso próprio estúdio”, refere a O MIRANTE Gilma Fialho, depois de na manhã de sexta-feira, 15 de Fevereiro, ter aprendido a manobrar a mesa de mistura.

O novo estúdio de rádio resulta de uma candidatura a um projecto da Caravelle, uma instituição particular de solidariedade social francesa, que a reboque trouxe a caravana desde Rouen até Samora Correia. A caravana foi convertida num estúdio de rádio por 12 alunos das cinco turmas do 8º ano, professores, seis alunos franceses e o grafiter ribatejano Bigode. “Deu trabalho mas estamos contentes com o resultado. Agora que está pronto, já me imagino a ser locutora de rádio”, diz Gilma Fialho, do 8º E.