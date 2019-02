Chamusca perde liderança de empresa que vai gerir resíduos no Médio Tejo

O presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado (PS), foi afastado pelos seus pares da liderança da nova empresa intermunicipal de gestão de resíduos que sucede à associação de municípios Resitejo, rompendo assim uma tradição de muitos anos. Até agora a Chamusca, por ter os aterros e sistemas de tratamento de lixos no seu concelho, liderou sempre a Resitejo - Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo. Com a criação da RSTJ - Gestão e Tratamento de Resíduos EIM, SA, que vai suceder à Resitejo, os autarcas, sobretudo do PS, o mesmo partido de Paulo Queimado, não reconheceram capacidades de gestão no autarca e apoiaram o presidente do Entroncamento, Jorge Faria (PS), que passa a presidir à empresa.