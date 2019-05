Mãe e filho viveram momentos de terror durante assalto à sua residência

Na cerimónia de entrega de bolsas de estudo e mérito pela Câmara de Azambuja, o vereador do PSD, Rui Corça, abandonou as sala no momento em que os alunos que iam receber as bolsas de âmbito social começaram a ser chamados um a um, por considerar que não devem ser reveladas as suas identidades. O Guarda Rios percebe a intenção mas alerta o preocupado autarca para o facto das dificuldades financeiras não serem vergonha para ninguém (a não ser para quem governa o país) e ser fácil verificar quem não tem roupa de marca ou telemóveis caros.