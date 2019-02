Aos 28 anos já soma vinte condenações e agora apanha mais três anos de prisão

O jovem que aos 16 anos começou a causar alarme social em Santarém devido à quantidade de carros que roubava, tem passado os últimos tempos na cadeia e recentemente somou mais uma pena de prisão. Nem uma tareia que o deixou em coma no hospital por ter roubado o veículo à pessoa errada, nem as dezenas de detenções, idas a tribunal e nem o encarceramento, lhe causaram medo ou o fizeram mudar. Nos últimos doze anos a sua vida só tem piorado em termos de criminalidade. Aos 28 anos, Ciro Agostinho coleciona já vinte processos em que foi condenado por vários crimes, o mais recente um assalto a uma bomba de gasolina no Cartaxo, concretizado em conjunto com um comparsa mais velho, mas com um currículo criminal que não lhe chega aos calcanhares.