Azambuja disponibiliza Wi-Fi gratuito em espaços públicos

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A câmara de Azambuja vai disponibilizar acesso gratuito a internet sem fios, em espaços públicos do concelho. A medida resulta de duas candidaturas ao projecto “WiFi4EU”, financiado pela União Europeia, em 15 mil euros e ao “Wi-Fi Centro Histórico”, co-financiado, em 45 mil euros, pelo Turismo de Portugal.

A autarquia, em comunicado, explica que a " opção de colocar as redes Wi-Fi de forma gratuita no centro histórico de Azambuja visa melhorar o acesso aos conteúdos informativos, para maximizar a visibilidade dos locais turísticos do município e para dar vida aos espaços públicos da vila".