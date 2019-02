Defesa pede absolvição de ex-autarca de Benavente

O advogado do ex-presidente da Câmara de Benavente pediu, ao Tribunal Judicial de Santarém, a absolvição de António Ganhão da acusação de corrupção passiva e prevaricação de titular de cargo político, por alegados favorecimentos a um empresário imobiliário. A juíza Ana Paula Rosa, que preside ao colectivo, marcou a leitura do acórdão para 13 de Março.

Na sexta-feira, 15 de Fevereiro, data da última audiência do julgamento, iniciado em Setembro último, e que reporta a factos alegadamente ocorridos em 2008, os mandatários dos cinco arguidos no processo procuraram demonstrar ao tribunal que a prova produzida veio confirmar a convicção de que a acusação e o despacho de pronúncia não têm “qualquer sustentação”, sendo as suas teses baseadas em escutas telefónicas dificilmente relacionáveis com os factos apontados e susceptíveis de interpretações diferentes.