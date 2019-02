Misericórdia de Pernes amplia lar para idosos

A Santa Casa da Misericórdia de Pernes tem em curso o projecto de ampliação e reabilitação das instalações para a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, uma obra que visa aumentar a capacidade de resposta de 73 para 120 camas. A intervenção tem um orçamento a rondar os 5 milhões de euros.

As obras foram visitadas no dia 20 de Fevereiro pelo presidente da câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e por técnicos da Divisão de Acção Social e Saúde, no âmbito das visitas que o autarca tem feito às instituições particulares de solidariedade social do concelho para acompanhar o trabalho que desenvolvem no terreno. A comitiva foi recebida pelo provedor da Misericórdia de Pernes, Manuel Maia Frazão, e por outras elementos da instituição.