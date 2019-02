Ourém avança com construção de passadiço na praia do Agroal

A Câmara de Ourém vai avançar com a construção de um passadiço na praia fluvial do Agroal. O projecto, que foi aprovado por unanimidade em sessão camarária, prevê a construção de uma estrutura com uma extensão de cerca de 780 metros, enquadrada ecológica e paisagisticamente na margem esquerda do rio Nabão e vai fazer a ligação entre o Parque Natureza e a Praia do Fluvial do Agroal. A intervenção tem um investimento de cerca de 368 mil euros mais IVA e conta com financiamento comunitário de cerca de 200 mil euros.

Segundo nota de imprensa do município, o projecto apresenta um percurso sinuoso enquadrado com toda a envolvente paisagística e é intenção da Câmara de Ourém manter o maior número possível das espécies arbóreas existentes. Foram também definidos pontos estratégicos de lazer e estadia ao longo do passadiço que vão contemplar a instalação de mobiliário urbano e iluminação que tornem o percurso mais atractivo e contemplativo.

Ao longo do percurso vão ser ainda instalados elementos gráficos e painéis informativos sobre a fauna e flora existentes, com o objectivo de tornar a passagem educativa e interactiva.

O percurso do passadiço do Agroal foi projectado de forma a não alterar as condições ecológicas - nomeadamente o solo, a fauna e a flora – do espaço e a estrutura em madeira será sobrelevada em praticamente toda a sua extensão. Existem dois percursos pedestres que passam pelo Agroal e com a construção do passadiço, coincidente com ambas as rotas, vai ser possível valorizar e requalificar o local. “Vai ser um espaço de lazer com valor acrescido inegável para o turismo do Agroal e para toda a região envolvente”, pode ler-se na nota de imprensa do município.