Câmara de Tomar e a inércia na aplicação de multas à publicidade selvagem

Fazer publicidade selvagem é ilegal para todos, menos para os partidos políticos que a podem fazer quando querem e onde querem. Sendo assim, o que se estranha é o facto de a Câmara de Tomar, em Fevereiro de 2019 vir anunciar que “quer multar” quem anda a colocar propaganda em sinais de trânsito, contentores do lixo, paredes de edifícios públicos ou até em postes de iluminação pública.

E quando falo em Câmara de Tomar, por ter saído agora esta notícia, falo em todas as outras câmaras municipais e em todas as entidades com competência para tal. A publicidade está identificada e por isso basta notificar a entidade que publicita. Ou retira o que está mal colocado ou ilegalmente colocado, ou apanha uma multa. Mais simples não há. E também já é tempo de serem multadas todas as entidades que colocam publicidade. mesmo com autorização, mas que não a removem.

Mais uma vez a excepção criada na lei para os partidos políticos vem mostrar que os políticos decidem sempre a seu favor mas se é o que temos para actuar, actue-se sobre quem não está abrangido por excepções, sejam comissões de festas, associações, discotecas, seja lá o que for. As nossas estradas e as nossas aldeias, vilas e cidades estão um nojo. Toca a limpar, s.f.f. e se for necessário, toca a multar. Manter esta inércia e complacência é que não.

Luísa Freitas