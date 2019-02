Dádiva de sangue em Castanheira do Ribatejo

O Grupo de Dadores de Sangue dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo organiza uma recolha de sangue e de potenciais dadores de medula óssea, na segunda-feira, 25 de Fevereiro. A campanha decorre entre as 09h00 e as 13h00, em unidade móvel do Instituto Português do Sangue, no quartel dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo.