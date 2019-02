Festival do Cogumelo da Parreira recebe chefes famosos

Chakall vai estar no certame no dia 2, pelas 19h30, e Marco Costa no dia 3, à mesma hora.

Os chefes de renome nacional, Chakall e Marco Costa, vão estar na terceira edição do Festival do Cogumelo da Parreira, concelho da Chamusca, que decorre entre os dias 1 e 3 de Março. O profissional de cozinha argentino marca presença no sábado, dia 2, pelas 19h30, com um workshop, e o chef Marco Costa vai estar, à mesma hora, no dia 3, com as suas propostas culinárias.

Para além de promover o cogumelo e valorizar a riqueza dos solos, o evento é aproveitado para promover o artesanato local e mostrar a actividade das associações desportivas, recreativas e culturais. A organização é da Câmara da Chamusca em parceria com a União de Freguesias de Parreira e Chouto.

A abertura do Festival do Cogumelo está marcada para as 19h30 de sexta-feira, dia 1, com a actuação do Grupo de Cantares da Parreira seguindo-se uma degustação de iguarias com cogumelos.

Na área mais técnica dedicada aos cogumelos há ainda uma conferência no dia 1, pelas 21h15, com o tema “Pratos de restaurante versus Pratos lá de casa”, seguindo-se, pelas 22h30, a iniciativa “Chá e Bolo do Cogumelo”. Já no sábado, dia 2, decorrem duas sessões de livecooking com Diogo Costa, pelas 16h30, e com a marca Bimby, pelas 17h45. Antes, pelas 14h00, a micóloga Marta Ferreira vai falar de mitos sobre cogumelos.

No sábado decorre ainda um passeio de motores antigos, pelas 10h00. No domingo, dia 3, há um passeio micológico, pelas 10h30. Ao almoço, pelas 12h30, os participantes poderão, por um euro, deliciarem-se com uma sopa de cogumelos. No mesmo dia, decorre um workshop sobre o tema “Como Cultivar Cogumelos em Casa”, pelas 14h30, e o concurso Melhor Prato em Família, pelas 17h00.

Quanto à animação destaque, no dia 1, para a actuação do Rancho Folclórico da Parreira (20h30) Bezourinhos Del Ferdinand (23h30) e Dj Barral (00h00). No dia 2, pelas 22h00, Rouxinol Faduncho faz as honras da casa e, a partir das 00h00, actua o Dj Wilson Honrado. No dia 3 actua a Charanga Os Batatas, pelas 15h00, e o artista Miguel Azevedo, pelas 21h00. O certame encerra pelas 00h00. As entradas são gratuitas.