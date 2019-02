Hospitais do Médio Tejo iniciam teleconsulta de nefrologia

Através de protocolo estabelecido com o ACES Lezíria é agora possível que os utentes tenham acesso a consultas da especialidade no Centro de Saúde.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) iniciou esta semana a teleconsulta de nefrologia. Através de protocolo estabelecido com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lezíria é agora possível que os utentes tenham acesso a consultas da especialidade no Centro de Saúde.

A primeira consulta foi realizada a 18 de Fevereiro a um doente do Cartaxo, que através de uma ligação vídeo teve acesso à consulta da especialidade, vocacionada para o estudo e tratamento das doenças que afectam o funcionamento dos rins e aparelho urinário, com Ana Vila Lobos, directora do Serviço de Nefrologia do CHMT.