Lojistas contestam projecto de reabilitação do mercado de Santarém

Os lojistas do mercado municipal de Santarém estão descontentes com o projecto de reabilitação do emblemático edifício. Em causa está o facto de o projecto prever que as novas lojas tenham apenas 14 metros quadrados e não garantir que todos os lojistas fiquem no mesmo espaço, nomeadamente os que se encontram nos torreões (nos cantos do edifício).

Contactado por O MIRANTE, o vereador com o pelouro dos mercados e feiras, Jorge Rodrigues, confirma que na última reunião, em Novembro de 2018, os lojistas mostraram-se insatisfeitos com a localização temporária enquanto as obras decorrerem e também com o projecto de requalificação do espaço. Ainda assim, garante, a autarquia vai manter o proposto e, no final das obras, vai dar a atenção devida a cada um dos casos que surjam.