Câmara de Alcanena quer requalificação urgente da Colónia Balnear da Nazaré

Executivo municipal pede medidas à Associação de Municípios do Vale do Tejo.

O executivo da Câmara Municipal de Alcanena tomou uma posição política crítica sobre a situação vergonhosa em que se encontra a Colónia Balnear da Nazaré, propriedade da Associação de Municípios do Vale do Tejo, e exige que sejam tomadas medidas para a realização das obras de requalificação do imóvel.

Na última reunião do executivo municipal, foi aprovada uma moção a solicitar à Associação de Municípios do Vale do Tejo que, ainda durante este ano, o projecto de requalificação seja apreciado e votado na assembleia geral dessa entidade. E que o concurso público se inicie em 2019, para que a obra decorra em 2020.