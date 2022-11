Ourém recebe Encontro de Museus do Médio Tejo

O Teatro Municipal de Ourém foi o palco escolhido para acolher o próximo Encontro de Museus do Médio Tejo, que se vai realizar a 21 de Novembro. Sendo o tema desta edição “O Poder dos Museus”, assumindo a pertinência da temática que foi igualmente eleita como o mote para o Dia Internacional dos Museus em 2022, a organização da iniciativa pretender dar mais um passo para a consolidação do seu trabalho e para a afirmação da actividade do sector nas diferentes áreas e contextos culturais, sociais, económicos e ambientais, da região e do país.

Com um programa que pretende dar a conhecer equipamentos e projectos de referência nacional, Ourém vai receber alguns dos mais distinguidos especialistas nacionais na área da Museologia. Organizado pela Rede de Museus do Médio Tejo, em parceria com a autarquia, a quarta edição do encontro continua a significar um dos momentos de maior projecção do grupo de trabalho intermunicipal e uma actividade anual que agora se pretende realizada de forma alternada em todos os municípios do Médio Tejo.

A Rede de Museus do Médio Tejo foi constituída em 2018, resultado de um protocolo entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Instituto Politécnico de Tomar, e trata-se de uma estrutura informal composta por museus e núcleos museológicos integrados na Rede Portuguesa de Museus, outros museus municipais, entidades museológicas do Estado Português e privadas que, entre outras iniciativas, tem realizado um encontro anual.