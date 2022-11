Ainda há esperança para construção de Centro de Conhecimento em Tomar

Município não adjudicou a contratação da empreitada de construção do Centro de Conhecimento e Valorização de Tomar depois de chumbada a candidatura a fundos comunitários.

No entanto, segundo a presidente da autarquia, pode haver um plano alternativo.

A construção do Centro de Conhecimento e Valorização que estava previsto instalar no Instituto Politécnico de Tomar (IPT) pode tornar-se uma realidade caso exista um plano alternativo. A garantia foi dada por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, na última reunião do executivo. Recorde-se que a empreitada está pendente de financiamento europeu, tendo em conta que o município abdicou da adjudicação do procedimento de contratação da empreitada dado que a candidatura a fundos comunitários não foi aprovada.

Questionada pela vereadora da oposição Lurdes Ferromau Fernandes (PSD), que mencionou um discurso do presidente do IPT onde este afirmou ainda ter esperança no projecto, Anabela Freitas admitiu que ainda não tem uma posição bem definida. Para breve está prevista uma reunião com João Coroado para estudar outras hipóteses, nomeadamente relacionadas com uma eventual mudança do local de construção que permita diminuir os custos para a autarquia.

Anabela Freitas recordou que a empresa Softinsa, especialista em serviços de consultoria, gestão e desenvolvimento de aplicações, tem de estar envolvida na decisão da construção do edifício, uma vez que há um compromisso firmado há bastante tempo. “Se o IPT e a Softinsa não estiverem confortáveis com o plano alternativo voltamos a assumir o plano A”, disse, acrescentando que dessa forma terá de se recorrer a um empréstimo bancário ou esperar pela abertura de novas candidaturas a financiamentos.

O Centro de Conhecimento e Valorização visa a implementação de projectos empresariais inovadores e garante todas as infra-estruturas de apoio que permitam captar novas empresas ou projectos que tragam mais valias para o concelho de Tomar. Estava previsto a empreitada custar cerca de 2,5 milhões de euros, mas estima-se que agora seja necessário investir cerca de 3,5 milhões de euros para colocar o projecto de pé.