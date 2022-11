Detido ex-presidiário que esfaqueou homem à porta de café em Vialonga

Juiz decretou que o suspeito, que feriu gravemente outro homem, aguarde julgamento em liberdade com apresentações quinzenais no posto da guarda.

O homem de 31 anos, residente na Póvoa de Santa Iria, suspeito de ter esfaqueado outro homem numa discussão à porta de um café em Vialonga em Outubro, vai aguardar julgamento em liberdade. Apesar de ser considerado um homem perigoso pelas autoridades, o juiz que o ouviu no Tribunal de Loures optou por deixá-lo a aguardar julgamento em liberdade com apresentações quinzenais obrigatórias no posto da GNR.

O agressor foi detido pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Vila Franca de Xira na última semana e incorre num crime de ofensa à integridade física grave. A GNR explica que após as agressões em Vialonga, nas diligências de investigação, foi possível apurar a identidade do suspeito. A partir daí foi dado cumprimento a um mandado de detenção e dois mandados de busca emitidos pelo tribunal, um domiciliário e outro ao carro do suspeito, que culminaram na detenção do homem e na apreensão da arma usada nas agressões.

O detido tem antecedentes criminais por tráfico de droga e já esteve preso durante quatro anos. A operação contou com o apoio do Núcleo de Apoio Técnico de Lisboa da GNR e da Polícia de Segurança Pública. As agressões aconteceram no início de Outubro num café de Vialonga e a vítima foi deixada a esvair-se em sangue à porta do estabelecimento. Foi encaminhada para o hospital e recuperou dos ferimentos.