ARS exige a empreiteiro que termine obras no Centro de Saúde de Samora Correia

A Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo vai exigir ao empreiteiro responsável pela reparação de uma rotura em tubagem de abastecimento de água que abastece a Unidade de Saúde Familiar (USF) de Samora Correia que termine os trabalhos que lhe competem. Em falta está a reposição do pavimento que provocou, recorde-se, a queda de um utente a 4 de Novembro, que teve que receber tratamento hospitalar.

A ARS, em resposta a O MIRANTE, refere ainda que caso o empreiteiro não termine os trabalhos no prazo de duas semanas irá “mandar efectuar os trabalhos necessários a um empreiteiro distinto, accionando a garantia contratual da obra para o pagamento dos mesmos”.