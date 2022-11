Benavente paga transporte a alunos do secundário que estudam fora do concelho

Município de Benavente assegura despesas de transporte aos alunos do ensino secundário que escolheram frequentar uma área que não faz parte do plano curricular disponível nos agrupamentos de escolas do concelho.

A Câmara de Benavente, à semelhança de anos anteriores, aprovou por unanimidade, na reunião do executivo municipal de 7 de Novembro, o pagamento das despesas com transportes de alunos residentes no concelho mas que frequentam o ensino secundário fora das suas fronteiras. Actualmente, o número de alunos que optou por seguir uma área de ensino que não está abrangida pelos dois agrupamentos de escolas do concelho e beneficia desta medida não ultrapassa a dezena.

“Esta medida diz respeito aos alunos que por força de terem de encontrar opção para o seu processo de frequência de ensino secundário têm que percorrer espaços que não são servidos pelas redes públicas que servem o concelho”, afirmou a O MIRANTE, o presidente do município, Carlos Coutinho, sublinhando que o custo do comboio é pago pela autarquia após apresentação da respectiva despesa. O autarca evidenciou ainda que, no âmbito da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CMLT), continua em vigor a medida que confere gratuitidade na utilização de transportes dos alunos que estudam no concelho de Benavente.