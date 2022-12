Entroncamento chora morte de Ana Silva a dias de ser mãe

A uma semana de ter o seu terceiro filho Ana Rita Silva morreu de doença súbita.

Era dirigente do União de Futebol do Entroncamento e um dos braços-direitos de Daniela Saboga, presidente do clube, que a recorda como uma grande amiga e sempre pronta a “arregaçar as mangas”.

Ana Rita Silva, secretária da direcção do União Futebol Entroncamento, faleceu no domingo, 27 de Novembro, vítima de doença súbita. Grávida de uma menina, com 37 semanas de gestação, o desaparecimento de ambas deixa abalado o clube e toda a cidade ferroviária.

Recentemente Ana Silva recebeu O MIRANTE nas instalações do União quando a equipa sénior de hóquei em patins apresentou o plantel. Afável, foi ela que nos conduziu para realizar uma entrevista com Daniela Saboga, presidente da associação. “A Ritinha era uma filha da casa. Era o meu braço-direito” recorda a presidente ao nosso jornal. “Cresceu aqui, o pai foi director aqui e por fim acabou por ser directora também depois do convite que lhe fiz. Ela nem sequer olhou para trás, aceitou logo”, lembra.

Daniela Saboga sublinha que Ana Silva entregava-se de corpo e alma à colectividade e era sempre a primeira a “arregaçar as mangas” e a ter boas ideias. Duas das características que mais admirava na amiga era a facilidade com que sorria e a disposição natural para abraçar toda a gente, revela a dirigente, visivelmente emocionada por ter perdido uma amiga de infância. “Acarretámos muitas mesas e cadeiras na altura dos nossos pais e acompanhámos a construção deste pavilhão que temos actualmente”, recorda.

Ana Rita Silva vivia em Vila Nova da Barquinha e trabalhava na empresa Recheio Cash & Carry. Era casada com Luís Silva, delegado de uma das equipas do União, e deixa dois filhos menores, um deles atleta do clube.