A magia do Natal está de regresso a Azambuja

No Jardim Urbano de Azambuja volta a caber uma aldeia de Natal com actividades apontadas para toda a família. A pista de gelo, a mini roda e ateliers asseguram divertimento aos mais novos.

Azambuja entra na quadra natalícia com o Jardim de Natal onde cabem dezenas de actividades pensadas para toda a família. A iniciativa promovida pela Câmara de Azambuja foi inaugurada a 8 de Dezembro e decorre até 6 de Janeiro de 2023, no Jardim Urbano Dr. Joaquim António Ramos.

Os mais novos podem divertir-se na mini roda, pista de gelo ecológica, na aldeia do Pai Natal ou nos espaços de pinturas faciais, modelagem de balões, magias, histórias e no cantinho onde podem escrever a sua carta ao Pai Natal. Pelo jardim haverá também uma feira de livros usados, casa dos doces e vários concertos alusivos à época natalícia, com as bandas filarmónicas e orquestra do concelho de Azambuja. Os divertimentos estarão abertos de segunda a sexta-feira das 14h00 às 19h00 e aos fins-de-semana e feriados das 10h00 às 19h00, fechando entre as 13h00 e as 14h00. Nos dias 24, 25 e 31 de Dezembro e 1 de Janeiro o recinto estará encerrado. Além da iniciativa Jardim do Natal, ocorrerão concertos pelas várias freguesias, um mercadinho de Natal em Manique do Intendente, Vila Nova da Rainha e Aveiras de Cima, um espectáculo de magia infantil no cinema de Azambuja, uma venda de Natal em Aveiras de Baixo e a Festa de Natal das Crianças em Vila Nova da Rainha onde a junta de freguesia vai entregar um presente a cada criança da freguesia mediante inscrição prévia.