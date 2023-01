Coro do Círculo Cultural Scalabitano há 50 anos a cantar



A próxima assembleia de investigadores do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão tem como mote a comemoração do 50º aniversário do Coro do Círculo Cultural Scalabitano. A sessão está agendada para 8 de Dezembro, pelas 16h00, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. Do programa fazem parte duas comunicações, que terão como oradores Margarida Lencastre e António Matias, um apontamento musical pelo coro homenageado, um momento de debate e ainda intervenções do presidente do Círculo Cultural Scalabitano e do presidente da Câmara de Santarém.