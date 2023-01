Expo-Venda e Feira do Livro de Natal em Mação

O Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação, acolhe durante o mês de Dezembro a Expo-Venda e a Feira do Livro de Natal, incluindo também os fins-de-semana. A Expo-Venda tem lugar há vários anos e oferece um variado leque de produtos dos artesãos locais e das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, sendo uma opção para as compras de Natal. Dias 17 e 18 de Dezembro será a vez da Mãe Natal fazer uma visita aos espaço trazendo aos mais pequenos pinturas faciais. Pela vila estão patentes as exposições de presépios e as montras de Natal das associações, estabelecimentos comerciais e IPSS. A Câmara de Mação desafia os munícipes a fazerem as suas coroas de Natal com material reciclado e sugere uma visita à segunda edição da Aldeia Natal de Mação, no Largo dos Combatentes. É um espaço aberto às famílias de 9 de Dezembro a 6 de Janeiro de 2023.