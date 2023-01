Exposição “Elogio à Mãe” no Convento de S. Francisco em Santarém

Iniciativa da Assembleia de Deus, aberta a toda a comunidade, partir de dia 10, sábado, com as receitas a reverterem a favor da associação Ajuda de Mãe

É inaugurada dia 10 de Dezembro, sábado, a partir das 19h00. a exposição “Elogio à Mãe”, no Convento de S. Francisco em Santarém. Trata-se de uma iniciativa da Assembleia de Deus, aberta a toda a comunidade, e a receita obtida reverte a favor da associação Ajuda de Mãe.

Estarão expostos desenhos, esculturas, pinturas e peças de artesanato da autoria de artistas locais, muitos dos quais não pertencem à congregação. A abertura da exposição terá um momento musical a cargo de um quarteto, no qual participa o próprio Pastor da AD de Santarém, David Catarino, que, para além de músico, tem formação em Belas Artes e é um dos artistas que ofereceu esculturas e pinturas da sua autoria para a iniciativa.

Ainda no dia 10, a partir das 20h00, também no Convento se S. Francisco terá lugar um concerto da banda “Edificar o Altar” que juntará diferentes igreja evangélicas.

Com sede em Santarém, nos nºs 32 e 34 da Rua 31 de Janeiro, a Assembleia de Deus de Santarém doa alimentos e roupas a pessoas carenciadas. “Ajudamos uma média de 15 pessoas por dia, todos os dias da semana excepto dia 1/1 e 25/12. Apoiamos em termos espirituais a AGIR e o LENE - Lar Evangélico Nova Esperança. O lar foi fundado por nós”, explica David Catarino.

“Somos uma comunidade cristã que encontrou em Deus e em Jesus Cristo o sentido da vida. Estamos a servir o distrito de Santarém há mais de 80 anos. As Assembleia de Deus em Portugal existem há mais de 100 anos e têm hoje mais de 400 pontos de pregação, onde mais de 250 mil pessoas congregam e globalmente têm mais de 70 milhões de membros. Queremos ser uma comunidade que abraça cada vez mais a cidade.”, acrescenta.