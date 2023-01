Festival do Cozido à Portuguesa em Chão de Codes

A população e os amigos de Chão de Codes, concelho de Mação, reunem-se à mesa no sábado, 10 de Dezembro, no Festival do Cozido à Portuguesa, a partir das 19h30. Na Associação Recreativa e Cultural da localidade haverá prato alternativo, bifanas e baile pela noite dentro.