Caminhada por rotas de Torres Novas



Realizou-se no domingo, 4 de Dezembro, mais um percurso pedestre orientado no concelho de Torres Novas, desta feita na PR3 - Rota dos Moinhos da Pena, uma pequena rota pedestre circular que compreendeu 9 quilómetros de dificuldade média. Situa-se na área envolvente do conjunto de moinhos instalados no alto da escarpa do Arrife. Foi também possível observar a exsurgência que origina a ribeira do Alvorão e a própria escarpa do Arrife. Para Dezembro estão ainda previstos os percursos pedestres da Rota de Fungalvaz, dia 11, e da Rota dos Vales da Serra de Aire, dia 18.