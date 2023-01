Campo de street basket em Benavente está quase pronto

Município de Benavente diz que atraso nas obras não teve a ver com a construção da infraestrutura, adjudicada em Junho de 2021, mas com uma exigência do projecto relacionada com arte urbana. Campo deve ficar concluído este mês.

Depois de os trabalhos terem estado parados desde meados do ano passado, o campo de street basket que fica junto às Piscinas Municipais de Benavente está praticamente concluído, agora que o trabalho de arte urbana no piso foi finalmente concluído. A informação foi dada em reunião do executivo da Câmara de Benavente pelo vereador com o pelouro do Desporto, Hélio Justino (CDU), que acrescentou que se estima que dentro de “duas a três semanas” o campo esteja ao serviço da população.

Os trabalhos que faltam realizar, precisou Hélio Justino em resposta ao vereador do PSD, Luís Feitor, são a colocação da tabela que é fornecida pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) e de uma vedação de protecção no topo e numa das laterais, com o objectivo de evitar que as bolas vão parar à Estrada Nacional 118. Quanto ao atraso da conclusão da empreitada, o vereador da CDU explicou que a parte da infraestrutura “foi concretizada no tempo mais ou menos previsto” (60 dias) após a sua adjudicação em Junho de 2021, por cerca de 17 mil euros, e que o que atrasou foi a pintura de arte urbana no piso do campo, uma exigência da FPB, no âmbito da medida 3x3 Basketart. A pintura foi concluída há duas semanas.

O presidente do município, Carlos Coutinho, acrescentou ainda sobre a demora da conclusão do campo que após uma consulta ao mercado as pinturas iam custar cerca de 20 mil euros, ou seja, mais do que a empreitada da infraestrutura e que a autarquia optou por estudar outras soluções, que foram encontradas. Há cerca de três anos, recorde-se, foi entregue na câmara municipal uma petição para que fosse construído um campo de street basket na freguesia de Benavente.