IMI na taxa mínima em VFX

Quem vive no concelho de Vila Franca de Xira vai ter boas notícias no próximo ano já que vai continuar a pagar o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) na taxa mínima prevista na lei – 0,30% - e continuará em vigor o IMI familiar, que prevê uma redução da taxa em 20 euros para famílias com um dependente, 40 euros no caso de dois dependentes e 70 euros para agregados com três ou mais dependentes a cargo. Já a Derrama mantém-se em 1,5% sobre o lucro tributável das empresas que tiverem uma facturação superior a 150 mil euros. Por seu turno, todas as empresas que tenham um volume de negócios inferior a este valor ou as micro, pequenas e médias empresas (volume de negócios entre os 150 mil e os 300 mil euros) que tenham criado e mantido postos de trabalho nos últimos dois anos ficam isentas do pagamento desse imposto. Já sobre o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares foi aprovada, por maioria, a manutenção da taxa máxima de participação (5%).