Mação planta árvores autóctones para celebrar Dia da Floresta

A Câmara Municipal de Mação e o agrupamento de escolas, representado pelos alunos do 1.º ano de Mação, plantaram na última quarta-feira, 23 de Novembro, algumas árvores originárias da zona, na comemoração do Dia da Floresta Autóctone. A plantação de azereiros, sobreiros e carvalhos foi realizada no Parque Arqueosocial do Andakatu, no Calvário.

As florestas autóctones estão mais adaptadas às condições do solo e do clima do território, por isso, são mais resistentes a pragas, doenças, incêndios, longos períodos de seca ou de chuva intensa em comparação com as espécies introduzidas.

O Dia da Floresta Autóctone foi criado com o objectivo de destacar a importância económica e ambiental da conservação das florestas naturais e a urgência de as proteger da destruição.