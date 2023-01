Mação recolheu 147 kg de óleo usado

A Câmara de Mação recolheu no último mês de Outubro 147 quilos de óleo usado dos seus 15 pontos de recolha. Os oleões estão equipados com um sensor que indica se estão cheios e devido ao elevado potencial de contaminação dos recursos hídricos é fundamental a boa separação dos óleos da cozinha.

A autarquia recorda que “um litro de óleo é suficiente para poluir cerca de um milhão de litros de água, pelo que o esgoto nunca deve ser o destino a dar ao óleo alimentar usado, até porque pode danificar as infraestruturas e potenciar o aparecimento de pragas.” No oleão deverá ser colocado o óleo de origem alimentar, de fritura, azeites e óleos de conservas.