Praça do Ribatejo Interior da Tagus com Cabazes de produtos locais

Venda online permitem fazer chegar a todo o país o que de melhor se faz nos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal.

A Tagus tem disponível para venda online, no sítio da Internet da Praça do Ribatejo Interior (https://praca-ri.pt), Cabazes de Natal compostos pelo que de melhor se faz nos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal.

Com a venda online a Tagus - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior pretende fazer chegar mais facilmente aquelas ofertas a qualquer parte do país e contribuir para o escoamento da produção da sua área de influência.

A plataforma online conta com cerca de 12 sugestões de oferta para este Natal, onde se encontram combinados agro-alimentares como vinhos, azeites, cervejas, licores, queijos, enchidos, mel, compotas, marmeladas, bolachas, figos, granola e pasta de azeitona, entre outros.

Os valores dos cabazes variam entre os 21,56 e os 65,79 euros e já contemplam a caixa para oferta. Estas podem ser levantadas no espaço Cá da Terra, em Sardoal, no Welcome Center - Turismo de Abrantes e no Posto de Turismo de Constância ou serem recebidas em casa.

O ano passado a Tagus concretizou a venda de cerca de 317 cabazes num total de 1.377 produtos da região.