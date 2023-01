Santarém abre época natalícia com Reino de Natal e muita animação

Presidente da Associação Comercial, Empresarial e Serviços diz que a expectativa dos comerciantes é este ano mais elevada do que no Natal de 2021 apesar do contexto económico actual afectado por uma inflação elevada.

Santarém inaugurou na quarta-feira, 7 de Dezembro, a época natalícia, com iluminação na cidade e nas freguesias, o Reino de Natal, com diversões e mercadinho, no Jardim da Liberdade, e animações como estátuas vivas e uma parada de Natal. O presidente da associação de comerciantes da cidade, David Dias, disse à Lusa que, este ano, para atrair mais compradores ao centro histórico, vai ser sorteado um carro urbano eléctrico e saudou mais uma edição da campanha de 10 mil ‘vouchers’ financiada pela Câmara de Santarém, em que vales de cinco euros permitem compras no dobro do valor.

Considerando estas iniciativas “um bom incentivo” às compras no comércio local, David Dias afirmou que, este ano, além das actividades centradas no Jardim da Liberdade, vai ser criado um outro espaço no Largo Padre Chiquito, junto à sede da associação, com uma Casa dos Avós Natal, iluminação e exposição do carro a sortear.

A associação pretende “ensaiar” um projecto que ainda tentou dinamizar este ano, mas que espera poder vir a concretizar em 2023, com a criação de vários pontos de animação, nomeadamente nos Largos Padre Chiquito e de Marvila, levando as pessoas a circular pelo centro histórico, ao invés de se concentrarem em apenas um local.

Até 8 de Janeiro o Jardim da Liberdade fica transformado no Reino de Natal oferecendo diversões como a Mini Roda Gigante, a Casa do Pai Natal, a Pista de Gelo, o Carrossel Vintage, Street Food, o Túnel Mágico, o Mercadinho de Natal e o Comboio Infantil acolhendo em alguns dos dias iniciativas como pinturas faciais, palhaços, magia, jogos tradicionais, contos e criação de postais de Natal, animação de rua. O programa divulgado pelo município escalabitano ​​​​inclui ainda vários concertos.

No Largo do Seminário está instalado um presépio sendo possível voltar a visitar, na Rua Pedro Canavarro, no centro histórico, o que é apelidado como “O Maior Presépio do Ribatejo”, com cerca de 500 figuras feitas manualmente em barro moldado pelo artesão Eurico Ribeiro, da Póvoa de Santarém, expondo a Fundação Luíza Andaluz a sua colecção de presépios. Para domingo está prevista uma “Parada de Natal”, às 15h00.

Saudando o apoio da Câmara de Santarém e da União de Freguesias da Cidade de Santarém o presidente da Associação Comercial, Empresarial e Serviços (ACES) disse que a expectativa dos comerciantes é este ano mais elevada do que em 2021 apesar do contexto económico actual afectado por uma inflação elevada. Segundo afirmou, há a percepção de que existem mais residentes jovens no centro histórico e, embora continuem a existir muitas lojas desocupadas, "já esteve pior", havendo mais comércio do que há dois/três anos.