Sessões de esclarecimento sobre AIGP “Sardoal I”

A Câmara de Sardoal, através do seu Gabinete Técnico Florestal, vai promover sessões de esclarecimento nas freguesias de Alcaravela e Santiago de Montalegre sobre a Área Integrada de Gestão da Paisagem (AIGP) “Sardoal I”. As sessões decorrem a 10 de Dezembro e a 7 de Janeiro na sede da Junta de Santiago de Montalegre, enquanto que na Junta de Freguesia de Alcaravela realizam-se a 10 de Dezembro e a 14 de Janeiro, sempre às 16h00.

As AIGP visam uma abordagem territorial integrada para dar resposta à necessidade de ordenamento e gestão da paisagem e do aumento da área florestal gerida a uma escala que promova a resiliência aos incêndios, a valorização do capital natural e a promoção da economia rural. Estas quatro sessões de esclarecimento da AIGP “Sardoal I” têm a parceria da Associação de Agricultores dos Concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e Mação como entidade gestora.