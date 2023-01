“Vamos ver as montras” no centro histórico de Santarém

A Câmara de Santarém lançou no dia 2 de Dezembro a primeira edição do projecto “Vamos ver as montras”. Trata-se de uma exposição de fotografias antigas de estabelecimentos do centro histórico da cidade, de actividades comerciais alusivas ao século XX e recortes de jornais sobre estas. As imagens estão em exibição nos espaços comerciais aderentes à iniciativa.

O vereador da Câmara de Santarém, Nuno Domingos, diz que “retomamos esta frase para desafiar as pessoas a ver as montras do centro histórico, visitar as lojas abertas e recordar, através das imagens, as que estão fechadas, levando mais pessoas ao centro histórico e consequentemente apoiar o comércio local”.