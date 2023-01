Carris Metropolitana chega a Vila Franca de Xira em Janeiro

Empresas já informaram a comissão executiva da Área Metropolitana de Lisboa que estão prontas a arrancar a operação na margem norte que inclui Vila Franca de Xira, depois dos problemas sentidos este ano na implementação na margem sul.

As empresas adjudicatárias da Carris Metropolitana estão em condições de começar a operar na margem norte da Área Metropolitana de Lisboa (AML) em Janeiro de 2023, onde se inclui o concelho de Vila Franca de Xira. A informação foi avançada pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, na reunião do executivo de 30 de Novembro. Tal como já havia sido projectado em Julho, o arranque das operações do novo operador único de transportes da AML terá lugar a partir de Janeiro e o município diz que vai estar muito atento ao arranque dos serviços para perceber se serão necessários pequenos ajustes de melhoria.

“As empresas informaram que já têm viaturas, motoristas e condições técnicas para darem entrada em funcionamento dos novos horários, rotas e linhas, depois de terem aprendido com a experiência difícil da margem sul”, explicou o autarca. As empresas prometeram também à comissão executiva da AML prestar um melhor serviço do que aquele que foi apresentado - com problemas - aos moradores da Margem Sul. “Vamos disponibilizar publicamente informação à medida que ela nos for disponibilizada pelos operadores”, prometeu o autarca.

Entretanto, em comunicado, a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) já confirmou a informação dando nota que os operadores de transportes Rodoviária de Lisboa e Viação Alvorada irão garantir o número de viaturas e de motoristas necessários para a oferta prevista contratualmente, “que pressupõe desde logo um aumento significativo de linhas e horários”, garante a TML.

A partir de Janeiro, além de Vila Franca de Xira, a nova rede de autocarros da Carris Metropolitana estará disponível nos concelhos da Amadora, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras e Sintra. Desde Junho, recorde-se, que a Carris Metropolitana está a operar na Margem Sul, nos concelhos de Alcochete, Almada, Moita, Montijo, Palmela, Setúbal, Sesimbra e Seixal, através dos operadores de transportes Alsa Todi e Transportes Sul do Tejo (TST).

Como O MIRANTE já tinha noticiado, o arranque dessa operação na Margem Sul gerou várias queixas de utentes por falta de cumprimento de horários e insuficiência de autocarros. Face às dificuldades em recrutar motoristas as empresas tiveram de se virar para o estrangeiro para conseguir meter em operação as rotas e horários contratados.