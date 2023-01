Luís Feitor mantém-se à frente do PSD de Benavente

Luís Feitor, vereador sem pelouros na Câmara de Benavente foi reeleito presidente da concelhia de Benavente do PSD, liderando a única lista submetida a sufrágio. O dirigente realça que “esta nova comissão política pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, de olhos postos na missão confiada” enquanto “principal partido da oposição” e reafirmou que “dia após dia o PSD é a única alternativa à gestão da CDU em coligação com o PS”.

Como vice-presidentes da concelhia foram eleitos a vereadora da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, e o dirigente associativo de Samora Correia, Paulo Abreu. Os eleitos na assembleia municipal, Rui Feijoca e Armando Almeida, foram eleitos secretário-geral e tesoureiro respectivamente. Como vogais foram eleitos Nelson Norte, Ivete Mateus, Pedro Galrito, Célia Chitas, Gracinha Vicente e Luís Bonifácio.

Como presidente da mesa do plenário de militantes foi eleito Ricardo Oliveira, autarca na Assembleia Municipal de Benavente, sendo vice-presidente Ana Paula Oliveira e secretário da mesa Tiago Palmar.