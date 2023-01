PS de Rio Maior quer nova rotunda no Alto da Serra

Os vereadores do PS na Câmara de Rio Maior, Miguel Paulo e Susana Gaspar, acompanhados por Marta Lestro, autarca na freguesia de Rio Maior, visitaram o IC2 na zona do Alto da Serra para voltar a defender uma nova rotunda no acesso norte à cidade, tendo em conta as obras que decorrem no IC2 na zona de Rio Maior.

“Num momento em que decorrem as obras no IC2 e que contempla cinco rotundas a norte, como será possível que uma das entradas principais do concelho não veja construída uma obra igual? Há décadas que somos servidos por uma rotunda desnivelada, com uma inclinação errada, um raio pequeno, um piso ondulado e sem as condições necessárias a um uso em condições, sobretudo por parte de veículos pesados, e que dignifique a entrada do concelho”, alegam os socialistas, que consideram “ser este o momento certo para ver a obra acontecer, e é preciso conversar e negociar com a IP – Infraestruturas de Portugal e resolver esta questão”.

Os vereadores do PS têm levado o assunto a reuniões de câmara e garantem que vão continuar a acompanhar o assunto. “Mesmo que a IP não autorize uma rotunda no centro do IC2, devido ao plano desnivelado que tem, pelo menos, a que está hoje construída, teria de ser totalmente requalificada. Aliás, somos mesmo da opinião que, num caso extremo em que outro melhor acordo não houvesse, a IP que autorizasse as obras e a câmara pagaria a nova rotunda”, dizem.