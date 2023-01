A voluntária mais nova dos Amigos de Samora nasceu no Dia do Voluntariado

Maria Simãozinho tem oito anos e está sempre disponível para participar nas actividades da Associação Social Amigos de Samora Correia.

Maria Simãozinho nasceu há oito anos no dia 5 de Dezembro, data em que se assinala o Dia Internacional do Voluntariado e é a mais nova voluntária da Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC), que apoia cerca de três centenas de pessoas na comunidade com alimentos e outros bens essenciais. A Mariazinha, como é conhecida na instituição, acompanha os pais Sandra e José Simãozinho, associados e voluntários da organização sem fins lucrativos, fundada a 16 de Março de 2015 “com o objectivo de ser uma voz activa na comunidade promovendo os seus valores e o bem-estar de quem vive e trabalha em Samora Correia”.

Segundo a associação, Maria Simãozinho está sempre disponível para ajudar a recolher alimentos nos supermercados, para participar em peditórios porta a porta, ou para a logística no espaço social da instituição. A pequena voluntária acompanha também os pais e restantes voluntários na preparação dos cabazes e nas entregas a dezenas de famílias, participa na escolha das roupas, dos brinquedos e dos livros para crianças socialmente desfavorecidas.

A associação descreve a Mariazinha como uma criança feliz por fazer as outras pessoas felizes e diz que é uma fonte de inspiração, salientando que são precisas mais Mariazinhas, de todas as idades, num tempo conturbado pela guerra e que fez disparar os pedidos de ajuda.