Abolição das portagens na A23 continua a dar que falar em Abrantes

Foi aprovada na última Assembleia Municipal de Abrantes a moção “Pela Reposição Imediata da Modalidade SCUT na A23”, que exige a abolição da portagem.

A Assembleia Municipal de Abrantes aprovou, por unanimidade, a moção “Pela Reposição Imediata da Modalidade SCUT na A23”, do movimento ALTERNATIVAcom, que tinha já levado a mesma como recomendação à penúltima reunião do executivo abrantino, por intermédio do seu representante, o vereador Vasco Damas.

O deputado municipal José Nascimento apresentou a moção, relembrando os princípios que fizeram nascer a A23, que “juntou duas vias rápidas - o IP6 e o IP2 - construídas para funcionar em modalidade SCUT (sem custos para o utilizador), como medida estratégica de desenvolvimento do interior do país”.

A moção pretende “renovar a exigência de reposição imediata da modalidade SCUT na A23 em toda a sua extensão, de acordo com as expectativas e compromissos assumidos com as populações do interior”.

O deputado recordou que os condutores passaram a pagar portagens, no âmbito do memorando assinado com a Troika, uma medida que se previa temporária e que duraria apenas o tempo necessário e suficiente para repor o equilíbrio das contas públicas. “Com o fim da crise as SCUTs não foram repostas, para surpresa e indignação das populações do interior de Portugal, as quais nunca esqueceram, nem desistiram, da razão estratégica da sua criação: contribuir para o equilíbrio territorial do país, reduzindo as assimetrias regionais e aproximando o interior do desenvolvimento médio de Portugal”, lê-se na moção, que considera ter-se acentuado o declínio económico e demográfico do interior na última década, “provando-se a insuficiência das medidas ensaiadas para o enfrentar e reverter, incluindo a redução de portagens nas antigas SCUTs”.