Actividades de Natal no Hospital de Santarém

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Desde 30 de Novembro e durante a época natalícia, decorrem no Hospital Distrital de Santarém (HDS) diversas actividades que têm como objectivo celebrar a quadra e trazer alegria aos profissionais, utentes e familiares.

O programa contempla, entre outras actividades, a visita do Pai Natal, a distribuição de presentes pelas crianças da Pediatria e uma festa de Natal dirigida a utentes e profissionais, que contará com a actuação de vários artistas.