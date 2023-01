Gentes do Pego em documentário sobre costumes e tradições

“Tradições dum Povo”, de Paulo Antunes, foi apresentado na sede do Rancho Folclórico da Casa do Povo com casa cheia.

O documentário "Tradições dum Povo", realizado por Paulo Antunes, foi apresentado a 30 de Novembro na sede do Rancho Folclórico da Casa do Povo do Pego, nas antigas escolas primárias. O filme retrata os costumes e as tradições do povo do Pego e surgiu a partir do projecto cultural intermunicipal "Caminhos Literários". É uma viagem por locais que caracterizam a aldeia do concelho de Abrantes como o rancho, petiscos, registos, carvoeiros e bucho e a tripa. Entre a plateia, que esgotou a sala, estiveram Manuel Valamatos e Luís Dias, presidente e vereador da Cultura da Câmara de Abrantes, respectivamente.