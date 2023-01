Morre atropelada por comboio no Cartaxo

Uma mulher, na casa dos 40 anos, morreu atropelada por um comboio na linha do Norte, na zona da estação de Santana, concelho do Cartaxo. A vítima é natural de Esposende e residia na zona de Alcochete, desconhecendo-se o que fazia na estação onde foi colhida pela composição. A viatura da vítima estava estacionada junto à passagem de nível de Santana, a poucos metros da estação, e a mulher tinha consigo os documentos pessoais.

A situação ocorreu na noite de segunda-feira, 5 de Dezembro, cerca das 22h40, e obrigou à interrupção da circulação na linha do Norte durante cerca de três horas..