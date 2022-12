Centro Hospitalar do Médio Tejo retoma normalidade nas visitas de doentes internados

“As visitas têm grande importância no apoio psicológico e emocional aos utentes internados”, afirma o Centro Hospitalar do Médio Tejo.

As três unidades hospitalares que integram o Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), localizadas em Abrantes, Tomar e Torres Novas, retomaram, a 6 de Dezembro, o regular funcionamento nas visitas e acompanhantes a doentes internados na instituição, ampliando horários e o âmbito das visitas e revertendo as restrições que foram necessárias implementar devido ao contexto pandémico adverso. “As visitas têm grande importância no apoio psicológico e emocional aos utentes internados e contribuem, também, para a recuperação dos doentes, integrando a componente da humanização dos cuidados de saúde prestados”, afirma o CHMT em comunicado.

Nos Serviços de Internamento o horário geral de visita passa a ser das 15 às 20 horas. O acompanhante designado poderá estar presente em permanência das 12 às 20h30. No Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica, em Abrantes, o horário de visita é das 18 às 20 horas. São permitidas duas visitas, uma de cada vez, e de dez minutos de duração no máximo. Nas Urgências Básicas, em Tomar e Torres Novas, a visita pode ser realizada a qualquer hora. São permitidas duas visitas, uma de cada vez, e de dez minutos de duração no máximo, após preenchimento de impresso, fornecido pela admissão de doentes. No Serviço de Medicina Intensiva o horário de visita passa a ser das 14h30 às 15h30 e das 18 às 19 horas. São admitidos dois visitantes por doente, separadamente, com a duração de dez minutos por visitante. No que diz respeito ao Serviço de Cuidados Paliativos, o horário de visita é das 12 às 20 horas. O cuidador informal pode estar em permanência com o utente 24 horas por dia. Na Pediatria o acompanhante permanente poderá estar 24 horas por dia com a criança e o segundo acompanhante tem, também, um horário alargado, das 9 às 21 horas. Na Ginecologia-Obstetrícia, o horário de visita às parturientes é das 15 às 16h30 e das 19 às 20 horas. O pai/ou pessoa significativa pode acompanhar todo o trabalho de parto.