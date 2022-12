Ministra espera que decisão sobre o novo aeroporto respeite coesão territorial

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, visitou Ferreira do Zêzere e, entre outros assuntos, abordou a localização do novo aeroporto, sem se comprometer quanto à localização preferida.

Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, visitou na segunda-feira, 5 de Dezembro, Ferreira do Zêzere, acompanhada de Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro. Após a reunião com a maioria socialista que gere o município executivo, à qual não tiveram acesso os vereadores do PSD, Ana Abrunhosa abordou, entre outros assuntos, a localização do novo aeroporto de Lisboa. “Há um grupo de trabalho que está a fazer a reflexão”, afirmou a ministra, que disse esperar que nessa reflexão “a coesão territorial seja um dos factores a ter em consideração”.

Na reunião de trabalho à porta fechada, o presidente da câmara, Bruno Gomes (PS), apresentou algumas obras consideradas fundamentais para os próximos anos no concelho como a Escola Pedro Ferreiro e o Pavilhão 2000, a incubadora de empresas, a zona industrial, a habitação social a custos controlados, a praia fluvial Bairrada/Bairradinha, as obras em Dornes e no Centro de Saúde, a nova ligação à A13 e a requalificação da EN238.

Ana Abrunhosa referiu que os projectos apresentados “têm possibilidade de apoio no âmbito dos fundos europeus”. “O mais importante foi perceber que há uma estratégia e que há um conjunto de prioridades muito claras nas quais o executivo está a trabalhar”, destacou a a ministra dizendo que as obras “podem ser financiadas pelo PRR, pelo Portugal 2030 e outras eventualmente pelo Orçamento de Estado”. “Porque há vida para além dos fundos comunitários”, considerou.

Oposição descontente com reunião à porta fechada

Os dois membros da oposição social-democrata, Hugo Azevedo e Pedro Alberto, manifestaram o seu descontentamento por não terem integrado a reunião com a ministra da Coesão Territorial. “Facilmente se comprova que se tratou de uma visita oficial da ministra, cuja reunião não foi apenas com o presidente, Bruno Gomes , conforme foi publicado, mas sim, no mínimo, com o executivo”, consideraram em comunicado os vereadores da oposição, que condenam o executivo “por não se ter dignado de, formalmente, endereçar um convite aos eleitos pelo PSD. Relembrando que o executivo é composto por cinco e não por três elementos, a oposição questiona também a presença do deputado Hugo Costa (PS): “Porque razão não foram convidados os restantes deputados eleitos pelo distrito de Santarém?”.