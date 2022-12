Ourém aproxima-se da população com sessões de debate sobre problemas do concelho

Ao longo do ano mais de 600 pessoas participaram na iniciativa “Voz a Vós” que debateu sobre problemas e necessidades que permitam melhorar a qualidade de vida no concelho.

A última sessão de esclarecimento do “Voz a Vós” de 2022 decorreu no edifício-sede da Junta de Freguesia de Urqueira, momento aproveitado pelos presidentes da câmara e da junta, Luís Albuquerque e Orlando Cavaco, respectivamente, para responder às questões apresentadas pela população. As perguntas versaram sobre a ausência de saneamento na freguesia, a inexistência de creches e a necessidade de passeios e de médicos de família que acompanhem a população. Foi também abordado o projecto para ampliação do lar de idosos da Associação Bem-Estar de Urqueira e as intervenções necessárias na freguesia em relação à manutenção de linhas de água e de áreas florestais. No encerramento da sessão, Luís Albuquerque manifestou o seu agrado pelo sucesso do projecto “Voz a Vós”, iniciativa que juntou mais de 600 pessoas nas várias edições e permitiu um reforço da relação de proximidade entre executivo municipal e comunidade, “condição que beneficia a definição de políticas que promovam o bem-estar e melhorias nas condições de vida dos munícipes”.