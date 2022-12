Plano de mobilidade de VFX ganha novo fôlego seis anos depois

Câmara de Vila Franca de Xira vai avançar com um novo plano que ajude a melhorar a acessibilidade a edifícios mas também promova melhores transportes, qualidade do ar na cidade e redução dos automóveis nos espaços urbanos.

Melhorar os transportes públicos e as condições para deslocações a pé e de bicicleta, reduzir o ruído e melhorar a qualidade do ar nas localidades cortando no espaço ocupado pelos automóveis são alguns dos objectivos do novo Plano de Mobilidade e Transportes de Vila Franca de Xira. Trata-se de um instrumento que vai estabelecer a estratégia global de intervenção no espaço público, definindo um conjunto de acções e medidas que contribuam para a implementação e promoção de um modelo de mobilidade sustentável, compatível com o desenvolvimento económico e indutor de maior coesão social, melhor ambiente e eficiência energética.

A proposta foi apresentada pela Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) e aprovada por unanimidade pelo executivo camarário. Visa também melhorar as condições de acessibilidade de todos os cidadãos com mobilidade reduzida, aumentar a segurança rodoviária e diminuir o número de acidentes e reduzir o tempo consumido em deslocações pendulares.

O presidente do município, o socialista Fernando Paulo Ferreira, votou favoravelmente a proposta por considerar que o plano faz todo o sentido na actual fase de revisão do Plano Director Municipal (PDM). “A dada altura este plano estava interligado com o plano rodoviário e a mobilidade hoje vai muito além desse transporte individual. Faz todo o sentido introduzir novas variáveis neste processo e podemos dar um pontapé de saída mais vigoroso no próximo ano no plano e orçamento para o concretizar”, defendeu. O autarca diz que nesta fase seria prudente esperar também pelas conclusões sobre a futura localização do novo aeroporto e os desenvolvimentos do plano ferroviário nacional.

Em 2016, recorde-se, já existiu uma tentativa de implementar um plano desta natureza em Vila Franca de Xira e chegou mesmo a ter início a primeira fase, de caracterização e diagnóstico do território, tendo depois ficado em aparente esquecimento. “O plano de 2016 era muito mais reduzido e completamente diferente. Era um plano de mobilidade no que toca sobretudo à acessibilidade. Foi um trabalho que se começou e teve desenvolvimento no terreno”, assegurou o autarca.