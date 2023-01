Detido em Abrantes por abuso sexual de deficiente incapaz de resistência

Os factos tiveram início no final de 2019 e ter-se-ão prolongado até ao Verão de 2022 num centro de acolhimento de jovens em Abrantes. A denúncia partiu dos responsáveis da própria instituição.

O homem de 53 anos detido em Abrantes por abuso sexual de um menor deficiente incapaz de resistência vai aguardar o desenrolar do inquérito na sua casa com vigilância electrónica. A PJ de Leiria deteve o suspeito por estar fortemente indiciado pelo crime de abuso sexual de pessoa portadora de deficiência e incapaz de resistência, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Abrantes.

O detido foi presente na terça-feira, 27 de Dezembro, a um juiz de instrução criminal tendo sido aplicada a medida de coacção a obrigação de permanência na habitação com vigilância electrónica, disse fonte da PJ, acrescentando que, “até existirem condições para a colocação de vigilância electrónica, o suspeito vai para a prisão”.

Os factos tiveram início no final de 2019 e ter-se-ão prolongado até ao Verão de 2022, no Centro de Acolhimento Temporário para Crianças em Situação de Risco em Abrantes. A vítima tem actualmente 17 anos. A denúncia partiu dos responsáveis da própria instituição, no seguimento de um processo disciplinar interno cujas conclusões e suspeitas foram comunicadas à PJ. O alegado abusador, que desempenhou funções de voluntariado no centro de acolhimento, tinha acesso aos menores, bem como às zonas privadas como quartos e casas-de-banho da instituição.